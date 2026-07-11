L’esame di maturità va ripensato? Daniele Novara | Valutiamo il percorso non tre prove INTERVISTA a Daniele Novara

Daniele Novara ha commentato che l’esame di maturità dovrebbe concentrarsi sulla valutazione del percorso complessivo degli studenti, piuttosto che sulle tre prove tradizionali. In un’intervista, il pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti ha espresso questa opinione senza proporre modifiche specifiche, ma sottolineando l’importanza di considerare l’intero processo di apprendimento degli studenti.

Abbiamo parlato di valutazione con Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti. Professor Novara, in questi giorni si stanno concludendo gli esami di maturità, le cui modalità di svolgimento sono cambiate diverse volte negli ultimi anni. Ma quanto può un esame composto da tre prove, due scritte e una orale, valutare davvero un percorso di studi durato cinque anni? Diciamo che l’esame di maturità è un po’ lo sport preferito di ogni ministro: appena si insedia, la prima cosa che fa è modificarlo. In alcune circostanze è stato persino tolto il nome “maturità”, per poi essere ripristinato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L'esame di maturità va ripensato Daniele Novara: Valutiamo il percorso, non tre prove

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