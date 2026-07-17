Dall’ansia alla tristezza | Era una persona perbene

Durante la notte, le abitazioni sono rimaste illuminate e i telefoni hanno continuato a squillare, mentre le persone attendevano notizie. La persona coinvolta era descritta come una persona perbene, e le emozioni prevalenti erano speranza e paura.

Per tutta la notte Abetito ha vissuto sospesa tra la speranza e la paura. Le luci accese nelle case, i telefoni che continuavano a squillare, le persone che si chiedevano se ci fossero novità. Tutti aspettavano una sola notizia: che Angelo Velenosi fosse stato ritrovato vivo. Invece, all’alba, è arrivata quella che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Il corpo di Angelo Velenosi, 70 anni, originario di Acquasanta è stato ritrovato sul fondo di un crepaccio, in una zona impervia dei boschi dove il giorno prima era uscito per cercare funghi. Una tragedia che ha spento in un istante le speranze di un’intera comunità. L’allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì, quando Angelo non aveva fatto ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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