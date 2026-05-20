Nuovo capitolo nel procedimento giudiziario riguardante Pamela Genini, con la madre della vittima che interviene pubblicamente per esprimere il proprio punto di vista sull’ex compagno, coinvolto nel caso. Durante un intervento televisivo, ha dichiarato di aver compreso che l’uomo non si comportava correttamente. La discussione si inserisce in un contesto di accertamenti legali ancora in corso, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle indagini o sulle parti coinvolte.

Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ha espresso duro dissenso nei confronti di Francesco Dolci, l’ex fidanzato della 29enne attualmente indagato per vilipendio di cadavere. Durante la trasmissione La vita in diretta del 20 maggio, la donna ha ribadito la totale diffidenza verso l’impresario, accusandolo di tentare di mettere in cattiva luce la famiglia. Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci L'ipotesi del depistaggio Le ipotesi per vilipendio e la posizione della difesa Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci Davanti alle telecamere di Alberto Matano, Una Smirnova ha spiegato che i suoi sospetti nei confronti del quarantunenne risalgono a molto tempo prima della profanazione della tomba nel cimitero di Strozza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, la madre Una Smirnova parla di Francesco Dolci: "Così ho capito che non è una persona perbene"

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