Mario Roggero, inizialmente considerato una persona rispettabile, è stato accusato di aver commesso un omicidio. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione del caso e sulla presunta ingiustizia. Le indagini hanno portato all'arresto e alla detenzione dell'uomo, che ora si trova sotto processo. La vicenda ha attirato l’attenzione su possibili errori giudiziari e sulla gestione delle prove. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’accusa o sulle modalità dell’omicidio.

Dite quello che vi pare, poco importa. Il sottoscritto non è un giustizialista né un legalista, ma questa storia di Roggero vittima della presunta mala giustizia è ridicola. I vari megafoni della più impresentabile destra possono dire quello che vogliono, Bocchino in primis, ma sono dei patetici difensori e fomentatori della pancia di un Paese sull’orlo di una crisi. Dovessi fare un discorso buonista alla Calenda, direi che questa condanna è una sconfitta per gli italiani tutti, ma buonista non sono. I fatti sono chiari. Tre delinquenti entrano in gioielleria con una pistola giocattolo. Tentano una rapina. Falliscono. Scappano. Il titolare li insegue e ne fredda due su tre a sangue freddo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero: come una persona perbene si trasforma in un feroce assassino

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