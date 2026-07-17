Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. La notizia circola da tempo come un semplice pettegolezzo, ma ora si parla di un trasferimento confermato. Il giornalista, noto per il suo lavoro in televisione, avrebbe deciso di cambiare emittente senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia ha suscitato interesse nel settore, ma nessuna comunicazione formale è ancora stata rilasciata dalle aziende coinvolte.

E’ da quando la notizia sembra va solo un flebile pettegolezzo che si parla del trasferimento di Milo Infante, dalla Rai a Mediaset, come di una resa dei conti dove spillare una ad una le voci di un mancato rispetto che avrebbero impedito al conduttore di Ore 14 su Rai2 di ipotizzare un qualsiasi proseguimento del proprio lavoro sotto la gestione dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Al di là degli attestati di amicizia espressi dal dirigente Rai, una delle cose che il giornalista ha meno gradito è stata la pubblicazione della foto di Salvo Sottile, modificata con L’AI con l’aggiunta del logo del suo vecchio programma, in qualità di nuovo conduttore, e che su Il Messaggero ha definito “un po’ triste; . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Lanotiziagiornale.it - Dalla Rai a Mediaset, Milo Infante cambia… fuso orario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palinsesti Rai 2026/2027: addii, sorprese e tutto quello che cambia rete per rete

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Salvo Sottile replica a Milo Infante: “Non sei Maradona, il tuo nuovo programma ha lo stesso nome con il fuso orario Mediaset”

Milo Infante vuota il sacco sulla Rai: «Mi hanno promesso tutto, poi il silenzio», Sottile replica e punge: «Ore 14 col fuso di Mediaset»Un giornalista ha rivelato di aver lasciato la Rai dopo aver ricevuto promesse non mantenute e un successivo silenzio da parte dei vertici.

Temi più discussi: Perché Milo Infante è andato via dalla Rai (e il botta e risposta con Salvo Sottile); Rai, Mediaset e Sky al 67% ma piattaforme in crescita e ormai quarto polo; Perché Milo Infante ha lasciato la Rai? Il retroscena dietro l’arrivo in Mediaset; 'Ore 11'? Fa ridere. Milo Infante dovrebbe riconoscere che la Rai l'ha tutelato per 20 anni anche quando non era in auge, la risposta di fuoco dell'AD Giampaolo Rossi al conduttore passato a Mediaset.

Le prime serate iniziano tardi Pier Silvio: Rai faccia il primo passo L’AD Rai Giampaolo Rossi risponde a Berlusconi: Rai 1 parte alle 21:40, Mediaset addirittura alle 22. Se Mediaset vuole già potrebbe adesso adeguarsi agli orari della Rai #AffariTuoi #LaR x.com

'Ore 11'? Fa ridere. Milo Infante dovrebbe riconoscere che la Rai l'ha tutelato per 20 anni anche quando non era in auge, la risposta di fuoco dell'AD Giampaolo Rossi al ...Prima la dichiarazione di amicizia e stima, poi partono le bordate. Il passaggio di Milo Infante dalla Rai a Mediaset rimane forse il fatto più rilevante dell’ultimo tele-mercato e un boccone ancora p ... today.it

Milo Infante dalla Rai a Mediaset: Per me è un punto di arrivoMediaset per me è un punto di arrivo - spiega lo stesso Milo Infante -. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunitaà di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da ... quotidiano.net