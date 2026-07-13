Salvo Sottile ha risposto a Milo Infante, commentando il suo nuovo programma. Infante aveva detto che il suo show aveva lo stesso nome di uno già esistente, con differenze di fuso orario. Sottile ha replicato, dicendo che Infante non è Maradona e ha sottolineato la coincidenza tra i titoli. La discussione è nata dopo un’intervista di Infante a un quotidiano, in cui aveva commentato il suo ingresso nel nuovo ruolo.

Botta e risposta tra Salvo Sottile e Milo Infante. L’ex conduttore Rai, passato a Mediaset, in un’intervista a Il Messaggero aveva espresso il suo rammarico per la decisione della Rai di non cambiare nome al programma Ore 14, che dalla prossima stagione televisiva verrà condotto proprio da Salvo Sottile, un “po’ come il ritiro della maglia nel calcio”. Ospite de Il libro possibile, Sottile ha replicato al collega definendo l’intervista di Milo Infante come “una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti”. Quindi, a proposito di Ore 14, ha affermato: “Le maglie si ritirano quando te le chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Salvo Sottile replica a Milo Infante: “Non sei Maradona, il tuo nuovo programma ha lo stesso nome con il fuso orario Mediaset”

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Scoppia la guerra tra Milo Infante e Salvo Sottile: scontro a distanza, botta e risposta inaspettato

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Scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile: “Non sei Maradona”. Cosa è successoDurante la trasmissione, Salvo Sottile ha commentato che Milo Infante non è Maradona, scatenando uno scontro tra i due.

Temi più discussi: Salvo Sottile risponde a Milo Infante dopo le frecciate su Ore 14 e ironizza sul nuovo programma Mediaset; Salvo Sottile replica a Milo Infante: Ore 14 è della Rai e non cambia nome. Fa sorridere che il tuo si chiami Ore 11; Salvo Sottile replica a Milo Infante dopo la frecciata sul nuovo Ore 14: Ore 11 con il fuso orario di Mediaset; Salvo Sottile risponde a Milo Infante, l'affondo: In molti lo hanno accusato di essersi venduto. Prima di chiedere il ritiro di una maglia bisogna entrare nella storia del club.

Salvo Sottile, la replica di Milo Infante a Libero Magazine: A lui il mio in bocca al lupo. Caso chiuso dopo il botta e risposta su Ore 14 ift.tt/8l9NCu5 Salvo Sottile risponde a Milo Infante dopo le ultime dichiarazioni: Le maglie si ritirano per Maradona, Totti e … x.com

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