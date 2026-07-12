Un giornalista ha rivelato di aver lasciato la Rai dopo aver ricevuto promesse non mantenute e un successivo silenzio da parte dei vertici. Nella sua prima intervista, ha spiegato di aver deciso di passare a Mediaset, citando l’offerta di un orario alle 14. Un collega ha risposto con una battuta, riferendosi a un orario di trasmissione alle 14 di un canale concorrente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi della scelta o sui rapporti interni.

Prima intervista dopo l’addio alla Rai per il giornalista, che racconta i retroscena della scelta di passare a Mediaset e lancia diverse stoccate ai vertici di Viale Mazzini. «Quando ho capito che il mio tempo era finito me ne sono andato». Per settimane si è parlato del suo passaggio dalla Rai a Mediaset. Adesso è Milo Infante a raccontare per la prima volta cosa è realmente accaduto dietro le quinte. Nella lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, il giornalista ripercorre gli ultimi mesi vissuti a Viale Mazzini e spiega che la decisione di lasciare non è stata improvvisa. « Me ne sono andato dalla Rai quando ho capito che il mio tempo era finito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milo Infante vuota il sacco sulla Rai: «Mi hanno promesso tutto, poi il silenzio», Sottile replica e punge: «Ore 14 col fuso di Mediaset»

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