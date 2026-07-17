dalla guerra in iran ai brogli elettorali il discorso alla nazione di trump divide gli usa

Un discorso alla nazione ha diviso gli Stati Uniti, con il presidente che ha annunciato la vittoria contro l’Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ora sotto il controllo statunitense. Ha lodato un’economia in crescita e ha criticato il sistema elettorale, definendolo vulnerabile e soggetto a brogli. Lo speech ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e i politici.

La vittoria contro l’Iran, la riapertura dello Stretto di Hormuz, che ora sarebbe “sotto il controllo” degli Stati Uniti, gli elogi a un’economia che, a suo dire, starebbe volando, ma anche i sospetti su un sistema elettorale americano definito un colabrodo. Chi si aspettava che l’annunciato discorso alla nazione di Donald Trump si trasformasse nell’ennesimo, discusso show non può che essere rimasto soddisfatto. Un intervento a tratti surreale, nel quale il presidente degli Stati Uniti ha dipinto una realtà fatta di presunti successi, molti dei quali difficilmente documentabili. Il discorso si è aperto con un breve accenno al dossier mediorientale che, a conti fatti, rappresenta il suo principale tallone d’Achille. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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