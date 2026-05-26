Nuova fermata ferroviaria allo SPIP | la Regione sostiene la proposta del Comune
La Regione Emilia-Romagna ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana di inserire una nuova fermata ferroviaria nell’area industriale SPIP, sulla linea Parma–Brescia. Il Comune di Parma ha accolto con favore questa proposta, che riguarda un’opera di interesse regionale. La decisione mira a migliorare i collegamenti nella zona industriale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o le modalità di attuazione.
Il Comune di Parma accoglie con favore la decisione della Regione Emilia-Romagna di chiedere a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di inserire una nuova fermata ferroviaria nell'area industriale SPIP sulla linea Parma–Brescia tra le opere di interesse regionale.Dove si trova e come funzioneràLa nuova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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