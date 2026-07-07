Il processo d'appello per la tragedia della funivia di Monteviasco si è concluso con una sola condanna, mentre cinque imputati sono stati assolti. La vicenda riguarda un manutentore rimasto schiacciato dall'impianto il 12 novembre 2018, e il verdetto di primo grado è stato sostanzialmente ribaltato.

Curiglia con Monteviasco (Varese) – Cinque assoluzioni e u na sola condanna. Si chiude con un sostanziale ribaltamento del verdetto di primo grado il processo d'appello per la tragedia della funivia di Monteviasco, costata la vita a Silvano Dellea il 12 novembre 2018. La Corte d'Appello di Milano ha infatti assolto tutti i cinque ex componenti del consiglio di amministrazion e della cooperativa AU Suriv Onlus, che all'epoca gestiva l'impianto. In primo grado il Tribunale di Varese li aveva invece condannati per concorso in omicidio colposo a pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno e otto mesi. Resta in piedi una sola condanna, quella nei confronti della figura tecnica responsabile della sicurezza e del funzionamento della funivia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manutentore schiacciato dalla funivia a Monteviasco, sentenza ribaltata: una sola condanna

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