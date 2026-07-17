La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’articolo 21-bis del decreto legislativo 742000, che disciplina le comunicazioni tra contribuente e fisco. La sentenza stabilisce che l’articolo non viola la Costituzione e definisce i limiti e le modalità di comunicazione tra le parti, contribuendo a chiarire i rapporti tra contribuenti e autorità fiscali. La decisione influisce sul quadro normativo vigente e sulla gestione delle comunicazioni fiscali.

«La sentenza n. 502026 della Consulta sull'articolo 21-bis del decreto legislativo 742000 contribuisce a dare un’anima al diritto tributario». È il messaggio lanciato da Luca Antonini, vicepresidente della Corte costituzionale nel corso del webinar promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti ETS, presieduta da Antonio Canu, dedicato ai nuovi equilibri tra processo tributario e processo penale dopo la sentenza. Secondo Antonini, il diritto tributario sta progressivamente abbandonando una visione improntata allo statalismo per approdare a un modello fondato sulla leale collaborazione tra amministrazione e contribuente. Il dovere tributario, ha sottolineato, deve essere considerato un «dovere inderogabile di solidarietà», perché attraverso il pagamento delle imposte vengono finanziati i diritti fondamentali dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Fisco.

© Ilgiornale.it - Dalla Consulta un nuovo equilibrio tra Fisco e contribuente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fisco, annullato debito per errore dell’Agenzia: vince il contribuenteÈ stato annullato un debito fiscale a causa di un errore procedurale dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso 730 bloccato nel 2026? Ecco quando il Fisco può congelare i soldi del contribuente e come fareIl rimborso del 730 può essere bloccato nel 2026 se ci sono verifiche o controlli fiscali in corso.

Argomenti più discussi: Consulta Carcere-Città: a Tursi la Commissione su lavoro, formazione e inclusione sociale; Consulta del Territorio, Stefania Gennai sarà la presidente. Riccardo Matteuzzi vice; Consulta, nuova vittoria Anief; Toscana, si è riunita la Consulta regionale sull’autismo.

Vuoi investire in innovazione e sostenibilità? Con il Voucher Doppia Transizione 2026 puoi ottenere un contributo per la tua PMI I PID delle Camere di commercio ti supportano nella predisposizione della domanda Consulta anche la nuova sezione FAQ dedic x.com

Consulta su mercati di Mercado Libre dopo una restituzione di un prodotto usato reddit

Dalla Consulta un nuovo equilibrio tra Fisco e contribuenteFocus sulle ricadute operative per professionisti e giudici con Luca Antonini, Raffaele Tuccillo, Roberto Proietti e Giorgio Silenzi nel forum promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti ETS ... ilgiornale.it