Il rimborso del 730 può essere bloccato nel 2026 se ci sono verifiche o controlli fiscali in corso. In alcuni casi, il Fisco può congelare i fondi del contribuente per approfondimenti o in presenza di irregolarità nella dichiarazione. La sospensione non dipende esclusivamente da errori nella compilazione, ma può anche derivare da verifiche sui redditi dichiarati o su eventuali indebiti. Per sbloccare i fondi, è necessario seguire le procedure indicate dalle autorità fiscali e rispondere alle eventuali richieste di chiarimenti.

A luglio (o nei mesi successivi) non sempre arriva puntuale il rimborso del 730. Errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi? Non sempre. In diversi casi il rimborso è sospeso dall’Agenzia delle Entrate a causa di cartelle esattoriali non pagate. Si tratta di un controllo automatico che il Fisco effettua prima di autorizzare l’accredito delle somme. Ecco quando scatta il blocco del rimborso 730, quali sono le regole introdotte nel 2024 e cosa fare per verificare e regolarizzare la propria posizione. Quando il rimborso del 730 viene bloccato. Prima di procedere al pagamento del rimborso fiscale, l’Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente ha debiti, cioè cartelle esattoriali già notificate e non pagate. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rimborso 730 bloccato nel 2026? Ecco quando il Fisco può congelare i soldi del contribuente e come fare

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Rimborsi modello 730/25 pignorato da agenzia delle entrate

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