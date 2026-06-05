Fisco annullato debito per errore dell’Agenzia | vince il contribuente

È stato annullato un debito fiscale a causa di un errore procedurale dell’Agenzia delle Entrate. L’errore ha riguardato una procedura sbagliata che ha portato all’annullamento totale del debito. Gli avvocati del contribuente hanno presentato eccezioni, rendendo inammissibili alcune prove dell’Agenzia e impedendo così la validità delle sue argomentazioni. La decisione si basa su questa mancanza di validità delle prove.

Quale errore procedurale ha permesso di annullare l'intero debito? Come hanno fatto gli avvocati a rendere inammissibili le prove dell'Agenzia? Perché l'ente di riscossione è stato condannato a pagare le spese? Cosa cambia per i futuri contenziosi con questa nuova sentenza??? In Breve Avvocati Roberto Rossi e Cristiano Ricci hanno condotto l'azione legale a Viterbo. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato memorie difensive pochi giorni prima dell . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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