La prima puntata di Tim Summer Hits 2026 si svolge a Piazza del Popolo a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli artisti in programma ci sono Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni, Annalisa con la sua hit estiva e Sal Da Vinci. L’evento segna l’avvio ufficiale della stagione musicale estiva, con esibizioni previste di vari protagonisti del panorama musicale italiano.

L ’estate entra nel vivo con la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, l’appuntamento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu nello scenario di Piazza del Popolo a Roma. Si comincia stasera, dalle 21.30 su Rai 1 e su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. A salire sul palco molti dei protagonisti della musica italiana con le canzoni che stanno segnando la stagione estiva. Sal Da Vinci, atmosfera da favola a Milano: il party a tema matrimonio per il nuovo album X Leggi anche › “Tim Summer Hits 2026” in Piazza del Popolo a Roma. E in tv con più di 80 cantanti Tra gli artisti presenti nella puntata inaugurale della festa della... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dal ritorno di Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni, ad Annalisa con la sua hit Canzone estiva, a Sal Da Vinci. Sono alcuni dei protagonisti che si esibiranno in Piazza del Popolo

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Angelina Mango feat Marco Mengoni - Canto D'Amore - Recensione.

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