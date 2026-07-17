Un nuovo capo sta conquistando l’estate: si tratta di una camicia in stile rilassato, che si propone come alternativa più comoda e meno formale rispetto a quella tradizionale. Sempre più persone scelgono di indossarla anche in contesti informali, come aperitivi, abbinandola a look eleganti e casual. La tendenza mette in discussione l’uso classico del capo, trasformandolo in un elemento versatile e glamour, apprezzato da chi cerca comfort senza rinunciare allo stile.

L a nuova alternativa alla classica camicia? Decisamente più rilassata. E, a sorpresa, molto glamour. Se uscire in pigiama non è ormai più un tabù, è la camicia in questo stile particolare a risvegliare oggi gli outfit delle fashioniste. Uscire in pigiama: 5 outfit per risvegliare il proprio stile X Leggi anche › Il look del giorno, con il pigiama di seta che esce di casa e diventa chic In cotone o seta, dal classico taglio rilassato e morbido, con piping a contrasto, tinta unita o a stampa. Un pezzo che abbandona la camera da letto e conquista i look estivi cittadini. Basta conoscere i trucchi di styling per abbinarla senza sembrare appena uscite dal letto: a cena o per un aperitivo, persino in ufficio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal letto all’aperitivo, è il capo più elegante dell’estate

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