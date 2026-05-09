Il guardaroba più elegante dell’estate riparte da qui

L’estate porta con sé il ritorno dei pantaloni Capri, un capo che continua a conquistare chi cerca uno stile raffinato e pratico. Questi pantaloni, spesso realizzati in tessuti leggeri, sono stati protagonisti di molte sfilate e si ritrovano spesso nelle collezioni estive di diversi marchi. La loro versatilità permette di abbinarli sia a look casual che più eleganti, rendendoli un elemento chiave nel guardaroba estivo di molte persone.

C ’è qualcosa, nei pantaloni Capri, che va oltre la semplice tendenza. Forse perché dentro quel taglio affusolato con gli spacchetti sopravvive ancora l’immaginario di un’estate italiana diventata leggenda: i pomeriggi assolati in Piazzetta, i sandali rasoterra, gli occhiali scuri e la sofisticatezza rilassata degli outfit iconici di Jackie Kennedy e Marella Agnelli durante i loro soggiorni sull’isola negli anni ’60. Outfit di maggio 2026: 5 look facili e chic per la mezza stagione X Leggi anche › Verso Capri. Dai pescatori alle star, tornano i leggendari pantaloni pinocchietto È da quel mito mediterraneo, fatto di lusso silenzioso e vacanze d’autore, che i pantaloni pinocchietto ripartono nella Primavera Estate 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

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