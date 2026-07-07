Cena Bianca Piazza Grande si prepara alla notte più elegante dell' estate

Giovedì 9 luglio, Piazza Grande sarà teatro della settima edizione della Cena Bianca, un evento che vedrà 600 partecipanti seduti a tavoli allestiti in strada, tutti vestiti di bianco. La serata trasformerà l’area in un elegante salotto all’aperto, con un’atmosfera esclusiva e raffinata. L’evento si svolge nell’ambito di una tradizione estiva che richiama appassionati di moda e convivialità, attirando pubblico e partecipanti da diverse zone.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Conto alla rovescia per la settima edizione della Cena Bianca, l'evento che giovedì 9 luglio trasformerà Piazza Grande in un raffinato salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere seicento commensali vestiti rigorosamente di bianco. Una serata che, anno dopo anno, si è affermata tra gli appuntamenti simbolo dell'estate aretina, capace di unire eccellenza gastronomica, valorizzazione del patrimonio storico e spettacolo. A testimoniare l'importanza ormai raggiunta dalla manifestazione sarà anche la presenza di numerose autorità istituzionali ed esponenti del mondo economico e associativo. Hanno infatti confermato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cucina, spettacolo e suggestioni. Piazza Grande ristorante a cielo aperto con la cena bianca x.com

Cena Bianca, Piazza Grande si prepara alla notte più elegante dell'estateGiovedì 9 luglio la settima edizione della Cena Bianca vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di numerose autorità. Seicento commensali attesi tra alta cucina, mu ... lanazione.it

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