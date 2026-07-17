Dal ’Gelatino’ di Cesena alla Bulgaria

Un maestro gelatiere di Cesena ha trasferito la sua attività in Bulgaria, presso un laboratorio a Kazanlak. La sua impresa, chiamata Il Gelatino di via Carlo Cattaneo, è conosciuta nel settore del gelato artigianale. Con la compagna, che si occupa della gestione, ha deciso di esportare tecniche e passione nel Paese balcanico. La nuova sede si trova nella città di Kazanlak, dove continua a produrre gelato secondo le ricette e i metodi originari.

Dal laboratorio di Torre del Moro a Kazanlak, in Bulgaria, per esportare passione e segreti del mestiere. È la storia di Vasco Naydenov, maestro gelatiere e titolare, con la compagna Katerina, de Il Gelatino di via Carlo Cattaneo, punto di riferimento del gelato artigianale a Cesena. Un’avventura nata grazie alla reputazione costruita nel tempo. "Due anni fa mi chiamò il quotidiano nazionale bulgaro 24 Ore, incuriosito dagli articoli dedicati alla nostra attività – racconta Vasco, in Italia dal 2003 –. Una coppia di lettori bulgari vide quel servizio e decise di contattarci". I due futuri imprenditori sono volati a Cesena per conoscere Vasco e assaggiare il suo gelato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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