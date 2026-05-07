Imprese a secco di credito | a Forlì-Cesena i prestiti artigiani sono quasi dimezzati dal 2019

A Forlì-Cesena, i prestiti alle imprese artigiane sono quasi dimezzati rispetto al 2019, secondo un’indagine dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Emilia-Romagna. La diminuzione dei finanziamenti è significativa e il territorio si conferma tra quelli più colpiti in regione. Confartigianato Cesena ha evidenziato questa tendenza, sottolineando come la situazione possa influire sulle attività locali. La riduzione del credito rappresenta un problema per le imprese artigiane della zona.

Calano i prestiti alle imprese e il territorio di Forlì-Cesena si conferma tra quelli più esposti. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Emilia-Romagna, su cui Confartigianato Cesena richiama l’attenzione per evidenziare una situazione che rischia di frenare.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Credito in Italia: i prestiti volano, tassi in calo per imprese e caseIl mercato del credito in Italia mostra una spinta rinnovata con un incremento dei prestiti erogati a imprese e famiglie pari al 2,4% nel mese di... Caro vita, Forlì-Cesena tiene botta: inflazione ai minimi e rincari dimezzati rispetto ad altre città romagnoleIn una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con... Altri aggiornamenti Più imprese straniere. Salite a oltre 4mila. Edilizia e commercio i settori prevalentiContinuano a crescere le imprese straniere nella provincia di Forlì-Cesena: quelle attive al 30 giugno 2025 sono 4.279 imprese, ovvero il 12,1% del totale delle imprese attive (14,5% in Emilia-Romagna ... ilrestodelcarlino.it Bilancio solido per la Provincia di Forlì-Cesena: approvato il Rendiconto 2025Debito in calo di 16 milioni in quattro anni e nuovi investimenti per le scuole di Cesenatico e la viabilità in Val Bidente ... forli24ore.it