Bulgaria il fiume Cherna esonda | Ticha sommersa dal maltempo

Notizia in breve

Il fiume Cherna è esondato, sommergendo alcune zone della regione. Le acque hanno superato la capacità del bacino Ticha, causando allagamenti e problemi alla viabilità. Attualmente, le strade tra Kotel e Omurtag sono bloccate e impraticabili a causa delle forti piogge e delle acque in eccesso. La situazione rimane critica nelle aree colpite dal maltempo.