Bulgaria il fiume Cherna esonda | Ticha sommersa dal maltempo
Il fiume Cherna è esondato, sommergendo alcune zone della regione. Le acque hanno superato la capacità del bacino Ticha, causando allagamenti e problemi alla viabilità. Attualmente, le strade tra Kotel e Omurtag sono bloccate e impraticabili a causa delle forti piogge e delle acque in eccesso. La situazione rimane critica nelle aree colpite dal maltempo.
Come hanno fatto le acque a superare la capacità del bacino Ticha?. Quali strade sono attualmente bloccate e impraticabili tra Kotel e Omurtag?. Perché i piccoli affluenti dello Stara Planina sono diventati così pericolosi?. Cosa deve fare la popolazione dopo l'attivazione del sistema BG-Alert?.? In Breve Strada Kotel-Omurtag sommersa e transito bloccato per motivi di sicurezza.. Piene rapide causate da terreni saturi nei rilievi dello Stara Planina.. Sistema BG-Alert attivato dalla Protezione Civile per allerta immediata.. Bacino artificiale di Ticha insufficiente a contenere gli affluenti montani.. L’esondazione del Cherna travolge il villaggio di Ticha dopo piogge torrenziali in Bulgaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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