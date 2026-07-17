Dal disastro al modello Cultura norme processi Così è cambiata l’Italia

Un incidente ha coinvolto un camion fermo a pochi centimetri dal bordo di un dirupo, in una zona di nebbia e cemento sgretolato. La scena ricorda una roulette russa, con i rischi legati alla fragilità delle infrastrutture. La vicenda evidenzia come, nel tempo, l’Italia abbia modificato norme, processi e cultura sulla sicurezza, passando da un modello di rischio a uno più strutturato e regolamentato.

di Viviana Ponchia ROMA Il cemento che si sbriciola nella nebbia, il camion verde della Basko fermo a pochi centimetri dal baratro. Una roulette russa; sarebbe potuto succedere a chiunque di trovarsi lì. A sperimentare le falle di quel modello di gestione privata dell’infrastruttura pubblica, a fare i conti con la consapevolezza, rafforzata dalla sentenza di primo grado, che il disastro non fosse una fatalità e potesse essere evitato. Niente è più stato come prima. Nemmeno il modo in cui l’opinione pubblica ha seguito processi come quello per la strage ferroviaria di Viareggio (32 morti), definitivamente concluso il 25 giugno di quest’anno con la condanna dell’ex ad di ferrovie dello Stato e Rfi Mauro Moretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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