Cinquant' anni dal disastro di Seveso Mattarella | Ispirò nuove norme europee

Notizia in breve

Cinquant'anni dopo il disastro di Seveso, il Paese ha ricordato l'evento con una cerimonia ufficiale. Il presidente della Repubblica ha commentato come quell’incidente abbia portato all’adozione di nuove normative europee sulla sicurezza chimica. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, senza però prevedere iniziative pubbliche di grande rilievo. La giornata si è concentrata sull’analisi storica e sulla riflessione sulle conseguenze dell’incidente.