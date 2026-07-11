Cinquant' anni dal disastro di Seveso Mattarella | Ispirò nuove norme europee

Da ilgiornale.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinquant'anni dopo il disastro di Seveso, il Paese ha ricordato l'evento con una cerimonia ufficiale. Il presidente della Repubblica ha commentato come quell’incidente abbia portato all’adozione di nuove normative europee sulla sicurezza chimica. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, senza però prevedere iniziative pubbliche di grande rilievo. La giornata si è concentrata sull’analisi storica e sulla riflessione sulle conseguenze dell’incidente.

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Cinquant'anni dopo Seveso non dimentica. E il Paese rende omaggio a una delle pagine più drammatiche della sua storia industriale e ambientale. Ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Bosco delle Querce, durante la cerimonia per il cinquantesimo anniversario del disastro dell'Icmesa, sono stati un lungo applauso, una standing ovation e le note dell'Inno di Mameli. Il 10 luglio 1976 una nube di diossina fuoriuscì dallo stabilimento Icmesa di Meda, contaminando il territorio circostante. Migliaia di persone furono coinvolte, centinaia costrette a lasciare le proprie case e numerosi bambini riportarono gravi lesioni cutanee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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CINQUANT'ANNI DA SEVESO: IL DISASTRO ICMESA, LE VOCI DEI TESTIMONI E IL CEMENTO DEL FUTURO

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