Dal tempo indeterminato al licenziamento quando scade l’appalto | così funziona il precariato nella cultura
Quando scade l’appalto di una cooperativa nel settore cultura, i lavoratori impiegati in musei pubblici, biblioteche e istituti analoghi vengono licenziati. La cooperativa, che aveva ottenuto l’appalto, assume giovani con contratti a tempo indeterminato, ma al termine del contratto legato all’appalto, i lavoratori vengono licenziati senza rinnovo. La pratica riguarda principalmente il passaggio da contratti a tempo indeterminato a licenziamenti legati alla scadenza dell’appalto.
di Umberto Scopa Il settore cultura è pieno di lusinghe e fascino per chi cerca lavoro. Una cooperativa vince l’appalto e assume giovani destinati a lavorare in musei pubblici, biblioteche e istituti similari. Un giovane laureato in lettere esce dall’Università e fino a quel momento ha vissuto immerso nella letteratura, nell’arte, le più nobili espressioni dell’ingegno umano; bene, ora è pronto per addentrarsi nel girone infernale delle peggiori bassezze che ancora non ha sperimentato. Il suo primo contratto con la cooperativa è però incoraggiante: è addirittura a tempo indeterminato! Tuttavia, dopo quattro anni, quando scade l’appalto della cooperativa, verrà automaticamente licenziato perché è venuto meno il lavoro che doveva fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Fine del precariato, i lavoratori Asu firmano a tempo indeterminato con la SasQuesta mattina nella sede di Sas, a Palermo, si è conclusa la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu, ex Servirail e Ferrotel.
Dal tirocinio al posto stabile in azienda: la storia di Mario, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminatoUn ragazzo autistico di 28 anni ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato dopo aver svolto un tirocinio extracurriculare.
Temi più discussi: Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto: quanti giorni, come si calcolano sabato, domenica e festivi. 18 FAQ; Incentivo 2026 alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro; Ferie del personale docente con un contratto a tempo indeterminato, si chiedono per i mesi di luglio e agosto; Dipendenti pubblici, ora se lavori part-time non possono obbligarti a passare a tempo pieno: nuovo chiarimento ARAN.
Sono attualmente in anno di prova da GPS, con contratto al 31 agosto che sarà trasformato a tempo indeterminato dal 1° settembre. Non avendo potuto presentare domanda di trasferimento, vorrei sapere se sarà possibile richiedere l’assegnazione provvisori facebook
@RegLiguria sostiene le imprese turistiche che investono in occupazione stabile e contratti di qualità mettendo a disposizione contributi fino a 8 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato: regione.liguria.it/homepage-bandi… x.com
Comune: al via 20 assunzioni a tempo indeterminato per nidi e infanziaNuovi concorsi pubblici per rafforzare i servizi educativi 0-6 anni. Il Comune di Firenze ha pubblicato oggi due bandi a tempo indeterminato per un totale di 20 posti: 4 funzionari educatori per i ... nove.firenze.it
Nel terzo settore il lavoro a tempo indeterminato resta una chimeraI numeri nella nuova edizione del report annuale dell’Osservatorio Job4Good. La percentuale di contratti stabili si ferma al 7,6%, mantenendo lo stesso livello da tre anni ... italiaoggi.it