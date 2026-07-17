L’area medica del Napoli si ristruttura dopo una stagione segnata da numerosi infortuni, tra cui quelli di Neres, Lukaku, De Bruyne e Anguissa. Il club ha deciso di cambiare gestione, con l’addio di Raffaele Canonico e la promozione di Gennaro De Luca. La modifica mira a migliorare la gestione degli infortuni e i tempi di recupero dei calciatori. La nuova organizzazione si concentra su un approccio più strutturato e specializzato.

Tempo di lettura: 4 minuti L’area medica del Napoli cambia dopo una stagione caratterizzata da numerosi infortuni e recuperi complessi. Dai casi Neres e Lukaku fino agli stop di De Bruyne e Anguissa, il club apre una nuova fase con l’addio di Raffaele Canonico e la promozione di Gennaro De Luca. Canonico lascia il Napoli dopo oltre due decenni di lavoro. Entrato nello staff medico all’inizio dell’era De Laurentiis, nel 2019 aveva assunto il ruolo di responsabile dell’area medica, seguendo alcune delle stagioni più importanti della storia recente del club, compresi gli ultimi scudetti. Ora la società ha deciso di affidare il reparto a De Luca, già inserito nell’organizzazione sanitaria azzurra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Dal caso Neres alla fuga di Lukaku: perché il Napoli cambia l’area medica

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