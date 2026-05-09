Nell’allenamento odierno a Castel Volturno, il tecnico del Napoli ha concentrato l’attenzione sugli schemi e sull’organizzazione tattica in vista della sfida contro il Bologna. Sono tornati a disposizione dopo diversi mesi il difensore e il centrocampista, mentre il centrocampista esterno non è ancora presente. La situazione di Lukaku è stata definita come un caso ormai chiuso, mentre Neres rimane ancora fuori dal gruppo.

Antonio Conte prepara Napoli Bologna con un approccio diverso. A Castel Volturno, nell’allenamento di oggi, il tecnico ha lavorato quasi esclusivamente sugli schemi, sullo studio del modo in cui gioca il Bologna, sull’organizzazione tattica della partita di lunedì sera. Meno corsa, più testa. È una scelta precisa, coerente con la filosofia di Conte nelle ultime giornate di campionato: a questo punto della stagione il lavoro atletico ha già dato quello che doveva dare, e la differenza la fanno la preparazione della gara e la lucidità. Champions e secondo posto: la doppia posta in palio. Napoli-Bologna (lunedì sera, ore 20:45, Stadio Maradona, 36esima giornata) non è una partita qualsiasi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Bologna, Conte ritrova Di Lorenzo e Vergara dopo mesi: fuori ancora Neres, Lukaku è ormai un caso chiuso

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