Sky Sport ha fornito dettagli recenti sulle motivazioni che hanno portato all’addio di Antonio Conte dal Napoli, evidenziando problemi legati al mercato e all’area medica. La notizia si basa su fonti vicine alla società e si concentra sui casi di Lang e Lucca, considerati elementi che hanno influito sulla decisione dell’allenatore di lasciare la squadra. La comunicazione ufficiale da parte del club non è ancora arrivata, mentre la separazione si configura come un evento di rilievo nel calcio italiano.

Sky Sport ha pubblicato il quadro più dettagliato finora apparso sulle ragioni della separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Una ricostruzione che indica nomi propri, dipartimenti specifici e tempistica della decisione. E che dà Maurizio Sarri come principale candidato per la successione. La ricostruzione di Sky: confronto un mese fa, Lang e Lucca tra le criticità. Sky scrive che De Laurentiis è già al lavoro per individuare il successore di Conte sulla panchina del Napoli. “ La separazione tra le parti, maturata nelle ultime settimane, affonda le sue radici in un confronto avvenuto già un mese fa, quando lo stesso Conte avrebbe illustrato le ragioni del suo addio “, riporta l’emittente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky: “Conte lascia il Napoli per criticità sul mercato e l’area medica, i casi Lang e Lucca”

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