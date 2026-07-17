Il concerto dei Saxofollia si svolge nella Loggia Medioevale di Piazza del Popolo, dove il pubblico ascolta un repertorio che spazia dal barocco di Vivaldi alle composizioni di Rossini e Puccini, fino alle melodie di Miles Davis e Mina. La performance si tiene all’aperto, all’interno dell’amfiteatro, e presenta un viaggio musicale attraverso secoli di musica, con esecuzioni dal vivo di brani di diversi periodi storici e generi.

La Loggia Medioevale di Piazza del Popolo si prepara ad accogliere un percorso sonoro che attraversa secoli di musica: dal barocco di Vivaldi all’opera di Rossini e Puccini, fino alle atmosfere di Miles Davis e Mina. Il Levanto Music Festival Amfiteatrof presenta, stasera alle 21, ‘Night & day’, un concerto che vede protagonista il Quartetto Saxofollia, formazione dal curriculum internazionale che fa della versatilità stilistica il proprio tratto distintivo. L’ingresso è libero e la serata sarà archiviata sul canale YouTube della rassegna. Il gruppo, nato nel 1993, si è imposto nel panorama cameristico vincendo otto concorsi tra nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Vivaldi a Miles Davis e Mina. Il viaggio musicale dei Saxofollia fa tappa al Levanto Amfiteatrof

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Viaggio musicale nel mondo della bossa nova: Giorgia Crimi al Miles Davis jazz clubAl Miles Davis Jazz Club si è svolto un concerto con la cantante e compositrice Giorgia Crimi, che ha proposto un repertorio dedicato alla bossa nova.

Miles Davis: un viaggio musicale su Tivusat per il suo centesimo annoSu Tivusat viene trasmesso un appuntamento dedicato a Miles Davis in occasione del suo centesimo compleanno, offrendo uno sguardo sulla sua carriera...

Si parla di: Da Vivaldi a Miles Davis e Mina. Il viaggio musicale dei Saxofollia fa tappa al Levanto Amfiteatrof; A Cagliari il 19 luglio tributo a Miles Davis con Marcus Miller.