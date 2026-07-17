Da Vivaldi a Miles Davis e Mina Il viaggio musicale dei Saxofollia fa tappa al Levanto Amfiteatrof
Il concerto dei Saxofollia si svolge nella Loggia Medioevale di Piazza del Popolo, dove il pubblico ascolta un repertorio che spazia dal barocco di Vivaldi alle composizioni di Rossini e Puccini, fino alle melodie di Miles Davis e Mina. La performance si tiene all’aperto, all’interno dell’amfiteatro, e presenta un viaggio musicale attraverso secoli di musica, con esecuzioni dal vivo di brani di diversi periodi storici e generi.
La Loggia Medioevale di Piazza del Popolo si prepara ad accogliere un percorso sonoro che attraversa secoli di musica: dal barocco di Vivaldi all’opera di Rossini e Puccini, fino alle atmosfere di Miles Davis e Mina. Il Levanto Music Festival Amfiteatrof presenta, stasera alle 21, ‘Night & day’, un concerto che vede protagonista il Quartetto Saxofollia, formazione dal curriculum internazionale che fa della versatilità stilistica il proprio tratto distintivo. L’ingresso è libero e la serata sarà archiviata sul canale YouTube della rassegna. Il gruppo, nato nel 1993, si è imposto nel panorama cameristico vincendo otto concorsi tra nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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