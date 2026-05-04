Viaggio musicale nel mondo della bossa nova | Giorgia Crimi al Miles Davis jazz club
Al Miles Davis Jazz Club si è svolto un concerto con la cantante e compositrice Giorgia Crimi, che ha proposto un repertorio dedicato alla bossa nova. La serata ha visto esibirsi l’artista in un percorso musicale caratterizzato da interpretazioni intime e raffinate, accompagnata da musicisti dal vivo. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle sonorità brasiliane e alla musica jazz.
Una serata di rara eleganza al Miles Jazz Club con Giorgia Crimi, cantante e compositrice, protagonista di un viaggio intimo e raffinato nel mondo della bossa nova. Un repertorio ricercato che attraversa le pagine più preziose e meno frequentate di questo linguaggio musicale, tra armonie.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Omaggio ai Coldplay: al Miles Davis jazz club viaggio musicale tra i brani più iconici della band britannicaLe atmosfere emozionanti e le melodie indimenticabili dei Coldplay arrivano al Miles Jazz Club in una veste tutta nuova, elegante e coinvolgente.
Da “Englishman" a "Roxanne”: un viaggio musicale tra i grandi successi di Sting al Miles Davis jazz clubUna serata dedicata al genio musicale di Sting, artista capace di fondere pop, rock e jazz con una raffinatezza unica.