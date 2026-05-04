Viaggio musicale nel mondo della bossa nova | Giorgia Crimi al Miles Davis jazz club

Al Miles Davis Jazz Club si è svolto un concerto con la cantante e compositrice Giorgia Crimi, che ha proposto un repertorio dedicato alla bossa nova. La serata ha visto esibirsi l’artista in un percorso musicale caratterizzato da interpretazioni intime e raffinate, accompagnata da musicisti dal vivo. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle sonorità brasiliane e alla musica jazz.