Miles Davis | un viaggio musicale su Tivusat per il suo centesimo anno

Su Tivusat viene trasmesso un appuntamento dedicato a Miles Davis in occasione del suo centesimo compleanno, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sulle innovazioni musicali. Si approfondisce come abbia modificato il jazz attraverso l’uso dell’effetto wah-wah sulla tromba e si analizzano i musicisti che, nel 1969, hanno contribuito a cambiare il suo stile. Il programma include testimonianze e materiale d’archivio legato alla sua lunga attività musicale.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato il jazz usando l'effetto wah-wah sulla tromba?. Chi erano i musicisti che hanno rivoluzionato il suo suono nel 1969?. Quali capolavori segnano il passaggio dal jazz modale alla musica fusion?. Quando si possono vedere le registrazioni storiche dei festival di Newport e Antibes?.? In Breve Programmazione speciale su canale 49 Tivusat per tutto il mese di maggio. Appuntamenti fissati per il 21, 25 e 26 maggio su canali Tivusat. Collaborazioni storiche con Chick Corea, Dave Holland, Wayne Shorter e Jack DeJohnette. Evoluzione musicale dai capolavori del 1957 e 1959 fino alla fusion del 1970. Il canale 49 di tivusat propone nel mese di maggio una programmazione speciale dedicata a Miles Davis per celebrare il centesimo anniversario della sua nascita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miles Davis: un viaggio musicale su Tivusat per il suo centesimo anno Notizie correlate Leggi anche: ‘Kind of Miles’, rivoluzione musicale. Viaggio attraverso il genio di Davis Su tivusat la leggenda di Miles Davis a cento anni dalla nascitaROMA (ITALPRESS) – A maggio tivusat propone una serie di concerti e tributi dedicati a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Oltre il Jazz: Miles Davis, l’icona che immaginò il futuro, rivive a Pordenone; Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis; Viaggio musicale nel mondo della bossa nova: Giorgia Crimi al Miles Davis jazz club; Eddie Henderson Miles Legacy Quintet – Jazz Club. Miles Davis era un fan di Nino D'Angelo?Se c'è un aspetto che si coglie scorrendo la discografia di Miles Davis è che lui i generi musicali li ha attraversati proprio tutti. Dagli esordi con Charlie Parker passando per i due periodi ... rockit.it Miles Davis: oltre il mitoParlare di Miles Davis (1926-1991), a cento anni dalla sua nascita, significa attraversare una delle stagioni più radicali e innovative del jazz del Novecento. Dalla svolta lirica di Birth of the Cool ... lagazzettadelmezzogiorno.it @johnvignola | Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis. Un viaggio tra le svolte decisive della carriera dell’artista. Dal cool jazz della fine degli anni Quaranta al quintetto allargato che dà corpo al jazz modale negli anni Cinquanta, passan - facebook.com facebook Alcune delle notti indimenticabili del grande Jazz passato sul nostro palcoscenico che vogliamo ricordare nella #giornatainternazionaledeljazz Molti compositori e solisti che hanno fatto la storia di questo genere, come Miles Davis, Ella Fitzgerald, Duke Ellingt x.com