Tra via Basaglia e via Zappa tutte queste strade non hanno registrato incidenti, feriti o decessi, né comportano costi sociali. Sono state monitorate nel tempo e si evidenzia un andamento senza incidenti o problematiche di rilievo. La mancanza di eventi negativi si estende a tutte le vie menzionate, che condividono un record di sicurezza e assenza di danni o conseguenze gravi.

Via Franco Basaglia, via Frank Zappa, via Gil Evans, via Maria Callas, via Sergiu Celibidache, via Sigmund Freud, via del Traghetto e via dalla Volta. Cos’hanno in comune tutte queste strade? Zero incidenti, zero morti, zero feriti e zero costo sociale. Non con l’ingresso di Città 30. Ma nel periodo dal 2018 al 2024. Sette anni dove nella zona Bertalia-Noce, la prima facente parte dell’ampia analisi tecnica, non è successo nulla per incrementare i tassi di incidentalità. Per ognuna delle vie citate, contenute nelle 200 pagine visionate da il Resto del Carlino, sono descritte le condizioni e le motivazioni, con successive condizioni di utilizzo del contesto urbano di riferimento e le caratteristiche dello stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da via Basaglia a via Zappa: "Qui rallentare non serve"

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