Fotografia e psichiatria da Basaglia a oggi Sabato presentazione del libro alla Feltrinelli

Alla fine, le fotografie fanno sempre la stessa domanda: chi abbiamo davanti? È anche da qui che partirà l’incontro in programma sabato 16 maggio alle 17 alla Libreria Feltrinelli di via Farini, dove verrà presentato La nuova alleanza tra fotografia e psichiatria. Da Basaglia a oggi, il nuovo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Presentazione del libro “Dalla piazza alle armi” di Andrea Marino alla FeltrinelliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo...

Alla Feltrinelli la presentazione del libro "Il destino del Bo" di Stefano CaroldiAppuntamento con la storia e la letteratura mercoledì 22 aprile ore 18 alla Feltrinelli Librerie di via San Francesco 7, dove sarà presentato il...

Gino Stefano Fasciani - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Masha e Dasha Krivoshlyapova (1950-2003) erano sorelle gemelle congiunte russe. Prese dalla madre alla nascita, sono state sottoposte a prolungati esperimenti medici che erano sostanzialmente torture. Masha in seguito ha mostrato tratti psicopatici ed è d reddit

Fotografia e psichiatria, incontro alla Feltrinelli di via dei Greci a NapoliCome è stata raccontata, nel tempo, la malattia mentale? Nella penombra fertile del dialogo tra immagini e pensiero scientifico, la fotografia torna a interrogare la psichiatria, riaprendo una ... napoli.repubblica.it