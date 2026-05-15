Fotografia e psichiatria da Basaglia a oggi Sabato presentazione del libro alla Feltrinelli

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla fine, le fotografie fanno sempre la stessa domanda: chi abbiamo davanti? È anche da qui che partirà l’incontro in programma sabato 16 maggio alle 17 alla Libreria Feltrinelli di via Farini, dove verrà presentato La nuova alleanza tra fotografia e psichiatria. Da Basaglia a oggi, il nuovo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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