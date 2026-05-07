Un ex generale dell’esercito statunitense, ora senior fellow di un centro di analisi, ha commentato che se l’amministrazione deciderà di ritirare le truppe dall’Italia, potrebbe causare problemi per gli Stati Uniti. La sua analisi si basa sulla situazione attuale e sulle implicazioni di tale scelta. La discussione riguarda il possibile spostamento di forze militari e le conseguenze di una decisione di questa portata.

Gordon “Skip” Davis, generale in pensione dell’Esercito degli Stati Uniti, oggi è senior fellow al Center for European Policy Analysis. Negli anni scorsi è stato vicesegretario generale aggiunto della Nato con delega agli investimenti per la Difesa, occupandosi delle politiche su armamenti, aviazione, difesa aerea e missilistica, comunicazioni, innovazione, tecnologia, interoperabilità e relazioni con l’industria. Il suo ultimo incarico, alla fine di 37 anni di servizio nell’Esercito, è stato quello di direttore delle operazioni dello US European Command di Stoccarda, in Germania; e ricorda che durante i wargame emerse l’esigenza di nuovi sistemi terrestri capaci di colpire a lunga distanza – quelli che il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe ora non più dispiegare in Germania.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Se Trump ritira le truppe dall’Italia si dà la zappa sui piedi

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