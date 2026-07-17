Da soli trecento esemplari a tremila | il ritorno del numbat australiano grazie agli sforzi di conservazione

Per decenni, il numbat, detto anche "formichiere fasciato", è stato classificato come specie in pericolo di estinzione nella Lista Rossa dell'IUCN. Ora è stato spostato nella categoria di rischio inferiore, ovvero "quasi minacciato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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