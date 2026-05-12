Il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio agli infermieri, ricordando i loro sforzi durante la pandemia e condannando chi tenta di minimizzare la gravità del Covid. Ha sottolineato come alcuni vogliano ridurre la malattia a un’influenza, facendo dimenticare le difficoltà e le sofferenze vissute da medici e infermieri. Queste parole sono state pronunciate in un momento in cui si discute ancora delle responsabilità e delle conseguenze della crisi sanitaria.

Un elogio agli infermieri e una condanna a chi, anche a distanza di anni, cerca “di derubricare a poco più di una leggera influenza ” il Covid, portando “a dimenticare gli sforzi spesso eroici e le sofferenze di medici e infermieri”. Così Sergio Mattarella ha voluto omaggiare i sanitari in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere. “La forte etica personale, di cristiana solidarietà, che aveva animato Nightingale, aveva trovato espressione sui campi di battaglia prima ancora che nelle epidemie che si manifestavano – ha detto il presidente della Repubblica – L’innesco per la creazione di un Diritto internazionale umanitario durante i conflitti fu prezioso e meriterebbe oggi ben diverso rispetto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella agli infermieri: “Qualcuno vuole derubricare il Covid a poco più di un’influenza e a dimenticare i vostri sforzi”

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