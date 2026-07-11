Bimba aggredita il parere dell’esperto | Raro l’attacco di esemplari isolati Attenzione agli allarmi eccessivi

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esperto ha affermato che gli attacchi di esemplari isolati sono rari e che è importante valutare correttamente i fatti per determinare se si tratti di un tentativo di predazione o di altro. La situazione riguarda un episodio avvenuto in una località, dove si discute se si tratti di un lupo o di un cane randagio. L’esperto sottolinea che l’individuo coinvolto rappresenta un problema che richiede un intervento specifico.

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Pisa, 11 luglio 2026 – “Solo un’esatta ricostruzione dei fatti potrà chiarire se quanto avvenuto ad Arrone sia un tentativo di predazione o altro. Che si tratti di un lupo o di un cane randagio, siamo comunque di fronte a un individuo problematico sul quale è necessario intervenire in modo mirato”. E’ la posizione del professor Marco Del Frate, biologo naturalista e consulente del Parco di San Rossore per la fauna selvatica, sull’ aggressione avvenuta nel ternano. In attesa che le analisi del dna chiariscano la natura dell’animale, Del Frate invita a non cedere a conclusioni affrettate e affronta i nodi sollevati dal caso: dalle possibili cause dell’attacco alle difficoltà della convivenza con la fauna selvatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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