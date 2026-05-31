Legambiente premia Narni | il modello del Parco Gole del Nera

Legambiente ha premiato Narni per il modello del Parco Gole del Nera, evidenziando come il borgo abbia utilizzato il turismo sostenibile per contrastare lo spopolamento. Venti giovani hanno preso in gestione il parco, contribuendo a rinnovarne la gestione e promuoverne le attività. La premiazione si basa su iniziative di tutela ambientale e sviluppo locale, con un focus sulla partecipazione giovanile nel settore del turismo e della gestione del patrimonio naturale.

? Punti chiave Come può un borgo fermare lo spopolamento con il turismo sostenibile?. Chi sono i venti giovani che hanno trasformato la gestione del parco?. Perché Legambiente ha scelto proprio Narni tra le eccellenze nazionali?. Come ha fatto una cooperativa sociale ad attirare 41.000 visitatori in un anno?.? In Breve Cooperativa ha generato 20 posti di lavoro per giovani in categorie svantaggiate.. Modello ha gestito oltre 41.000 visitatori in un solo anno di attività.. Campagna Voler Bene all'Italia include comuni con oltre 5.000 abitanti come Narni.. Stifone ospitava uno dei primi impianti idroelettrici italiani già nel 1892.. Stifone tra le eccellenze di Legambiente: il modello di gestione del Parco Gole del Nera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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