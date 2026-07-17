Durante le cerimonie ufficiali dei Mondiali, le celebrità indossano abiti che si distinguono per eleganza e stile. Una fashion icon ha scelto un top in satin con scollo a cascata e pantaloni bianchi, completando il look con occhiali aviator. Questi outfit mostrano un approccio sofisticato, lontano dal tradizionale abbigliamento da tifoso, e riflettono la crescente influenza della moda nelle occasioni legate al calcio.

Dalle tribune alle cerimonie ufficiali, i look delle celeb ai Mondiali di Calcio raccontano il nuovo legame tra calcio e moda. Victoria Beckham conferma la sua estetica sofisticata scegliendo un approccio lontano dal classico fanwear: top in satin con scollo a cascata, pantaloni bianchi e occhiali aviator definiscono un’eleganza minimalista. Penelope Cruz e Brad Pitt ai quarti di finale dei Mondiali di calcio, partita Spagna contro Belgio, a Los Angeles. (Credit Image: © Jose BretonAFP7 via ZUMA Press Wire) Anche Penélope Cruz interpreta il guardaroba da stadio in chiave luxury, abbinando la maglia della Spagna a pantaloni sartoriali Chanel e sneaker con tacco Sneex, per un mix tra comfort e ricerca stilistica. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Da Gucci a Louis Vuitton, i look delle star ai Mondiali raccontano il nuovo legame tra calcio, moda e stile

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Gucci Medium Ophidia Tote vs Louis Vuitton Neverfull MM

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