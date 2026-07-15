Louis Vuitton ha realizzato il trofeo ufficiale dei Mondiali 2026, combinando il mondo del calcio e dell’alta moda. La collaborazione tra l’azienda e la FIFA, attiva da oltre 15 anni, si traduce in un baule che rappresenta l’iconico accessorio dell’anno. La firma del marchio sulla coppa ufficiale rende ancora più esclusivo l’evento sportivo, portando il lusso nel cuore del torneo.

Per alcuni sarà solo un baule. Per altri è già uno degli accessori più iconici dell’anno. Louis Vuitton è stata nominata Official Supplier e Branded Licensee della FIFA World Cup 2026, confermando una collaborazione che va avanti da oltre quindici anni e che trasforma uno dei momenti più emozionanti del calcio mondiale in un evento anche di moda. Durante la finale dei Mondiali 2026 sarà proprio un esclusivo Trophy Trunk firmato Louis Vuitton ad accompagnare in campo la Coppa del Mondo, prima che venga consegnata alla squadra vincitrice. Una tradizione iniziata nel 2010 e che ormai è diventata parte integrante della cerimonia finale. Il baule che custodisce il trofeo più desiderato del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton firma il trofeo dei Mondiali 2026: quando il calcio incontra l’alta moda nasce il vero lusso

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Dopo la #F1, Louis Vuitton mette la firma anche sul mondiale di calcio. Sarò io un buzzurro che non comprende la sacralità di certi marchi, ma a me quei loghi diffusi hanno sempre fatto abbastanza schifo, esteticamente parlando. @CalcioFinanza x.com

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