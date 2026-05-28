All'apertura di RiminiWellness, sono stati svolti oltre 2.000 ore di attività fisica. La manifestazione si tiene alla Fiera di Rimini e celebra i suoi 20 anni. Tra i presenti ci sono state ospiti come Elisabetta Canalis e Federica Pellegrini.

Rimini, 28 maggio 2026 – Più di 2mila ore di attività fisica. Basta questo numero per capire che il wellness, alla Fiera di Rimini, non è una semplice bandiera da sventolare, ma un impegno e una filosofia di vita. Provare per credere, avvicinandosi alle ultime tendenze che saranno protagoniste da oggi a RiminiWellness. Tra queste la riscoperta del movimento naturale, rielaborato in chiave tecnica e strutturata. E le grandi community del fitness, sempre più centrali nell’evoluzione del settore. Ci sarà il debutto della GDMI 1978, la ginnastica militare dinamica, con un intero padiglione dedicato. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaventanni-di-riminiwellness-ecco-i-004315d9 L’inaugurazione della kermesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - RiminiWellness dà spettacolo per i 20 anni: Elisabetta Canalis e Federica Pellegrini tra i vip all’inaugurazione

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