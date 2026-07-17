da eldorado a verde azzurro e funny splash natura e attrazioni

Nelle Marche, sono diversi i parchi acquatici imperdibili, freschi e divertenti. Vediamone alcuni. Ad Apiro (Mc), il Parco Acquatico Eldorado è una tappa irrinunciabile per gli amanti dell’adrenalina: 30.000 mq con tantissime attrazioni tra cui i Big Twins, gli scivoli kamikaze più lunghi d’Europa, con impianto di risalita motorizzato, una laguna, immense piscine, tanti acquascivoli, e la vasca idromassaggio da 24 posti con acqua riscaldata oltre ad aree dedicate ai bambini e spettacoli di tutti i tipi nel week-end. A Cingoli l’ Acquaparco Verde Azzurro propone un mix di svago e natura tra piscine e attrazioni come la Collina scivolosa, il galeone dei pirati e il Grand Canyon River. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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