Natura da indossare | a Chieri l' Orto Botanico del Tessile apre per il Festival del Verde

A Chieri, l'Orto Botanico del Tessile sarà aperto al pubblico durante il Festival del Verde, che si terrà nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026. Il Museo del Tessile, coinvolto nell'evento, continuerà a promuovere temi legati alla sostenibilità e alla storia della tradizione locale. La manifestazione rappresenta un'occasione per visitare il giardino e conoscere le iniziative legate al settore tessile e ambientale della zona.

Il Museo del Tessile di Chieri rinnova il suo appuntamento con la sostenibilità e la storia locale partecipando, sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, al Festival del Verde. All'interno della sezione "Verde Svelato", l'istituzione chierese aprirà al pubblico le porte del suo Orto Botanico del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Risvegli. La festa dei fiori" 2026, l'11esima edizione del festival all'Orto Botanico di Padova Napoli, torna Planta: scienza, musica e natura all’Orto BotanicoL’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza, dal 1 al 3 maggio 2026, la dodicesima edizione di Planta, il giardino e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Chaumet A Journey Through Nature: il gala di alta gioielleria; Troppo caldo in Calabria? Ecco 5 attività da non perdere; 16-17 maggio 2026 I Frutti del Castello al Castello di Paderna - Programma degli Incontri culturali; Da Civitavecchia alle Saline di Tarquinia: la pedalata organizzata da Ostia in Bici tra mare e natura. 50 anni fa , il Friuli si inginocchiò alla natura colpito duramente da un terremoto devastante … Oggi ricordo quel evento , avevo tredici anni ed ancora non mi resi conto di ciò che avvenne , poi gli anni passano e tutto si compie nella mente ma sopratutto non di - facebook.com facebook Quella strada per Yuma. Giochi della Natura Da American Southwest x.com