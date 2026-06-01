La Roma sta valutando diversi svincolati tra cui Freuler e Kessié, considerati possibili acquisti per la prossima stagione. La società ha aperto trattative con alcuni di questi giocatori, che sono ancora senza contratto dopo la fine delle rispettive esperienze. La lista di nomi include anche altri calciatori di alto livello, tutti liberi di firmare con nuove squadre. La strategia del club sembra puntare su acquisti a costo zero per rinforzare la rosa.

2026-05-31 09:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Ci sono i grandi magazzini e il mercato delle pulci, le boutique nelle quali si può entrare soltanto staccando assegni milionari e i luoghi popolari in cui si può andare a caccia di occasioni succose a basso prezzo. Per l’intera durata della sessione estiva la Roma resterà vigile su entrambi i fronti: da una parte proverà a consegnare a Gasp tre titolari da 20-30 milioni l’uno, dall’altra tenterà di completare la rosa con gli innesti giusti, senza svenarsi in commissioni o premi alla firma come si fa di questi tempi, valutando i parametri zero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – Da Freuler a Kessié, affari d’oro tra gli svincolati per la Roma: tutti i nomi

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