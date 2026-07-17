D-Von Dudley ha accusato alcuni membri della dirigenza di approfittarsi del presidente di una promotion di wrestling, sostenendo che queste persone sfruttano la sua passione e le risorse economiche. Il commento si concentra sulle dinamiche interne alla gestione della compagnia, senza riferimenti a singoli individui o enti specifici. Dudley ha precisato di non avere nulla contro i wrestler della promotion, ma ha evidenziato problemi con chi circonda il leader.

D-Von Dudley non ha nulla contro i wrestler della AEW. Il suo problema riguarda chi circonda Tony Khan: secondo il WWE Hall of Famer, alcune persone starebbero sfruttando la passione e le risorse economiche del presidente della compagnia per il proprio tornaconto. Nel corso di una conversazione dal vivo con Maven, D-Von è stato interrogato sullo stile più estremo dei match in AEW e sul modo in cui la federazione viene gestita. L’ex membro dei Dudley Boyz ha subito chiarito di apprezzare la AEW, di avere molti amici nel roster e di rispettare il lavoro svolto dai wrestler sul ring. Le sue critiche, però, sono rivolte alla struttura dirigenziale e al modo in cui Tony Khan si lascia influenzare da persone che, a suo avviso, non hanno guadagnato quel livello di fiducia: “Mi piace la AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - D-Von Dudley mette nel mirino la dirigenza AEW: “Tony Khan è circondato da persone che si approfittano di lui”

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