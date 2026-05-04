AEW | Tony Khan nel mirino accuse di caos interno e talenti ‘in panchina’

Nick LoPiccolo ha rivolto nuove critiche a Tony Khan, questa volta concentrandosi sulla gestione interna della AEW. Le accuse riguardano un possibile caos organizzativo e la posizione di alcuni talenti nel roster, che sarebbero stati lasciati in panchina. La discussione si concentra su come vengono prese le decisioni e sulla direzione generale della federazione di wrestling. La situazione ha attirato l’attenzione dei media specializzati.

Nick LoPiccolo torna ad attaccare duramente Tony Khan e questa volta il focus non riguarda solo gli affari, ma anche il modo in cui viene gestita la AEW dietro le quinte. Durante una recente apparizione nel podcast di BodySlam.net, LoPiccolo non si è trattenuto nel parlare di ciò che afferma di aver sentito direttamente da wrestler e persone legate alla AEW. Le sue parole dipingono il quadro di uno stile di leadership che evita il confronto e fatica a gestire le critiche interne. LoPiccolo ha spiegato che anche quando il back è costruttivo e pensato per migliorare il prodotto, non porta a vere conversazioni: “È allergico al conflitto al punto che, anche se si tratta di critiche costruttive, sparisce.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan nel mirino, accuse di caos interno e talenti ‘in panchina’ Notizie correlate Tony Khan non vede l’ora di tornare a Londra per AEW All In 2026Il presidente AEW celebra Wembley come il luogo dei suoi ricordi più importanti e punta a un nuovo grande evento da record. Tony Khan esclude defezioni AEW alla WWENel panorama del wrestling professionistico, i movimenti di talento tra le principali federazioni hanno un impatto significativo sullo spettacolo e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: AEW: Tony Khan racconta la vittoria titolata di Darby Allin; L’AEW in Italia? Tony Khan apre allo sbarco: Mercato importante con tanti nostri fan; Chris Jericho ha rifiutato l'offerta di ritorno in WWE mentre si profila un'importante rivalità; L’AEW in Italia? Tony Khan apre allo sbarco | Mercato importante con tanti nostri fan. L’AEW in Italia? Tony Khan apre allo sbarco: Mercato importante con tanti nostri fanIl presidente della AEW ha citato esplicitamente Italia, Francia e Germania tra le piazze internazionali da esplorare durante un'intervista al Battleground Podcast Per i fan italiani il sogno di veder ... zonawrestling.net AEW: Persephone fermata dopo l’attacco di Julia Hart, cambia la corsa al titolo ROHPersephone è stata ufficialmente fermata a tempo indeterminato dopo essere stata colpita dalla Mist di Julia Hart. A confermarlo è stato Tony Khan prima di AEW Collision, spiegando che l’infortunio ha ... zonawrestling.net AEW: Tony Khan racconta la vittoria titolata di Darby Allin #AEW #DarbyAllin #TonyKhan - facebook.com facebook