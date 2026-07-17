Un parente di uno degli accusati ha descritto la famiglia coinvolta come una “casa degli orrori”. I 16 bambini sono stati trovati a vivere in una casa rurale in Ohio, mentre le autorità continuano le indagini sul caso. Nessuna altra informazione sui dettagli della famiglia o sulle circostanze è stata resa nota. La polizia sta esaminando le condizioni di vita dei minori e raccogliendo prove sul contesto familiare.

Mentre gli investigatori continuano a indagare sul perturbante caso che coinvolge 16 bambini trovati a vivere in una casa rurale dell’Ohio, un parente di uno degli accusati ha offerto una rara visione sulla famiglia Siders. Le autorità hanno arrestato quattro membri della famiglia dopo che dei bambini di età compresa tra 18 mesi e 18 anni sono stati scoperti all’interno di una casa coperta di feci ad Hamden, Ohio, durante quello che i funzionari hanno definito un raid di polizia non correlato. I bambini sarebbero stati tenuti per gran parte degli ultimi quattro anni all’interno di una singola stanza di 12 per 12 piedi in una casa della contea di Vinton. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cugina dei 16 bimbi parla della “casa degli orrori” in Ohio

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