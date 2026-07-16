Le condizioni agghiaccianti che gli investigatori affermano abbiano subito 16 bambini all’interno di una casa dell’Ohio sono diventate ancora più difficili da comprendere dopo che un’emittente televisiva locale ha ricreato il minuscolo spazio in cui sarebbero stati costretti a trascorrere gran parte della loro vita. Secondo le autorità, i bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, sarebbero stati tenuti per gran parte degli ultimi quattro anni all’interno di un’unica stanza di 12 per 12 piedi in una casa della contea di Vinton- Il procuratore generale dell’ Ohio Dave Yost ha dichiarato che il caso è tra le indagini per maltrattamento di minori più inquietanti che lo stato abbia mai visto. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Casa degli orrori Ohio: simulazione mostra condizioni dei bimbi

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