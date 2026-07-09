Un parente dei 16 bambini salvati in una casa dell’Ohio ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La casa era in condizioni di estrema sporcizia, con i bambini che vivevano tra feci e sporco. La scoperta è avvenuta la settimana scorsa, quando le autorità hanno intervenuto. La famiglia dei bambini ha riferito che i piccoli erano sotto stretta sorveglianza e in stato di grave abbandono.

Un parente lontano dei 16 bambini salvati da quella che sembra una casa degli orrori in Ohio la settimana scorsa ha parlato pubblicamente dopo le inquietanti rivelazioni sul caso. Il 30 giugno, la polizia è entrata in un’abitazione nella Contea di Vinton, Ohio, e ha scoperto 16 bambini di età compresa tra 18 mesi e 18 anni che vivevano in condizioni che i funzionari hanno descritto come orribili. I bambini sono stati trovati mentre gli agenti stavano indagando su un reato non correlato. Da allora quattro membri della famiglia sono incriminati in relazione al caso. I genitori Elizabeth Siders, 33 anni, e Gary Siders Jr., 36 anni, insieme ai nonni Christina Siders, 67 anni, e Gary Siders Sr. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - ”Casa degli orrori” dove 18 bimbi vivevano tra feci e sporco: parla un parente

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When Toxic Moms Call the Police — Officers Discover the Kids Living in Chaos

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