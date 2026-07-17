Il tecnico del Parma ha dichiarato che la squadra si distingue per coraggio e determinazione, respingendo l’idea di un catenaccio. Ha aggiunto che il club punta a crescere e ha fiducia in un futuro in Europa, senza entrare troppo nei dettagli. La stagione appena conclusa ha sollevato molte aspettative e qualche dubbio, ma l’allenatore ha confermato la volontà di migliorare e di affrontare il prossimo campionato con entusiasmo.

Dopo la prima stagione da allenatore, con tutte le perplessità e forse anche i pregiudizi che si erano manifestati al momento della scelta, ci si domanda come sarà l’anno che verrà. Carlos Cuesta ha salvato il Parma con largo anticipo, lo ha fatto mostrando pragmatismo, buonsenso, equilibrio e capacità di gestione del gruppo (qualità tutt’altro che scontate per un ragazzo di trent’anni) e si è guadagnato la conferma. Ora, come uno studente che deve preparare l’esame più importante (che è sempre il prossimo.), china la testa sulla scrivania, studia con pazienza, riflette sulle soluzioni e parte da un punto fermo: "Un campionato di Serie A non ha cambiato la mia essenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cuesta: "Quale catenaccio, il mio Parma è coraggio e fame. Europa? Dico solo che cresceremo"

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