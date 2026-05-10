Parma Cuesta furioso dopo il ko con la Roma | Tutta Italia ha visto Il Parma merita rispetto
Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Parma ha espresso forte delusione e rabbia, sottolineando che tutta Italia ha assistito a quanto accaduto. Durante l’intervista a Sky Sport, ha criticato alcuni episodi arbitrali, pur difendendo con decisione la prestazione della squadra. La partita si è conclusa con un risultato negativo per il Parma, che ha manifestato il proprio disappunto per alcune decisioni prese dall’arbitro.
Non nasconde amarezza e rabbia Carlos Cuesta dopo la sconfitta del Parma contro la Roma. L’allenatore gialloblù, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ha puntato il dito contro alcuni episodi arbitrali, rivendicando però con forza la prestazione dei suoi.“Sono orgoglioso dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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