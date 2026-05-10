Parma Cuesta furioso dopo il ko con la Roma | Tutta Italia ha visto Il Parma merita rispetto

Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Parma ha espresso forte delusione e rabbia, sottolineando che tutta Italia ha assistito a quanto accaduto. Durante l’intervista a Sky Sport, ha criticato alcuni episodi arbitrali, pur difendendo con decisione la prestazione della squadra. La partita si è conclusa con un risultato negativo per il Parma, che ha manifestato il proprio disappunto per alcune decisioni prese dall’arbitro.

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