Cuesta in conferenza stampa alla vigilia di Parma Roma | Senza Bernabè più offensivi? Può essere Vogliamo finire più in alto possibile il mio futuro? È domani

Il difensore del team si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, valida per la 36ª giornata di Serie A. Ha commentato la possibilità di giocare senza il suo compagno di reparto, suggerendo che potrebbe rendere la squadra più offensiva. Ha anche parlato delle proprie ambizioni di classifica e ha menzionato che il suo futuro dipende dal presente, senza approfondire ulteriori dettagli.

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